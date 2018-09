ZMĚNY OD ZÁŘÍ: Levnější jízdné, novinky u maturit i konec žárovek

Jízdné pro studenty a seniory za hubičku

Od prvního září zaplatí studenti a senioři za jízdenky ve vlacích a autobusech čtvrtinu ceny, kterou platí dnes. Začínají totiž platit 75% slevy na jízdné. Konkrétně se zvýhodněné jízdné týká dětí od 6 do 18 let, studentů od 18 do 26 let a cestujících starších 65 let.

Děti do 6 let budou nadále jezdit zdarma. Do 15 let nemusejí děti nárok na slevu prokazovat žádným průkazem, od 15 do 18 let jim stačí věk doložit například občankou. Studenti mezi 18 a 26 lety mají také na slevu nárok, musejí ale prokázat, že skutečně studují. To mohou doložit průkazem, kterým jim vydal dopravce, nebo třeba kartou ISIC. Také důchodci se musejí prokazovat průkazem, na kterém je uveden jejich věk.

Zatímco doposud mohli děti a studenti využívat slevy jen na trase mezi místem bydliště a školou, a to pouze v pracovní dny, nově budou moci se 75% slevou cestovat kamkoli a kdykoli. Změny naopak neplatí pro lidi s průkazem ZTP - ti budou nadále cestovat se 75% slevou, jejich doprovod pak bude mít jízdné zdarma.

Slevy budou vlakoví a autobusoví dopravci uznávat na všech spojích, mimo městské hromadné dopravy. Nezáleží přitom na tom, jestli cestujete se soukromým nebo státní dopravcem. Sleva se bude vztahovat také na spoje MHD, které vyjíždějí za hranice města, a to minimálně na ten úsek trasy, který je mimo městskou tarifní zónu. Podobné to je i u spojů, které míří do zahraničí - až do poslední zastávky v Česku je nárok na 75% slevu.

Slevy platí také pro cizince, pokud splňují věkový limit pro jejich získání. I oni se ale musejí prokázat příslušnými doklady. České dráhy už dříve upozornily, že nové slevy nebude možné kombinovat se stávajícími slevami, které mají majitelé InKarty. Pokud se lidem podle nových pravidel nevyplatí InKartu mít, Dráhy jim vyplatí poměrnou část spočítanou ke konci platnosti karty.

Některá města se rozhodla, že 75% slevy budou přijímat také v MHD. S výraznou slevou tak mohou počítat děti a senioři například v Přerově, Náchodě či Brně. Plzeň zavede od 1. září cestování zdarma pro děti od 6 do 15 let, pokud vlastní elektronickou plzeňskou kartu. Jestli slevy budou platit také v MHD ve vašem městě, si ověřte na stránkách dopravního podniku.

Do škol se vrátí bagety, mění se i maturity

Řada novinek čeká také na děti a učitele ve školách. Od září začne platit novela tzv. pamlskové vyhlášky. Ta zmírní dosud velmi přísné normy na obsah cukru, tuku a soli v potravinách, které se prodávají ve školních bufetech nebo automatech. Díky tomu si budou moci školáci koupit třeba kvalitní masné výrobky (šunky nejvyšší jakosti), ochucené tvarohy nebo sýry. Dále půjde o pečivo s cereáliemi a semínky nebo jemné pečivo s vysokým podílem ovoce,

"Bufety budou moci nabízet např. pečivo + máslo + šunka a/nebo sýr + zelenina nebo výrobky z ryb za předpokladu minimálního obsahu 50 gramů masa ve 100 gramech hotového výrobku," vysvětluje ministerstvo. Zároveň ale dodává, že i upravené limity stále respektují platná výživová doporučení.

Začnou platit také nová pravidla pro školní družiny. Od tohoto školního roku se zavádí nová pravidla, která upravují počet dětí ve školní družině. Doposud vyhláška regulovala pouze nejvyšší počet dětí ve školní družině, nově stanovuje také ten nejnižší.

"Obecně je to 20 účastníků z 1. stupně ZŠ a další oddělení je možné otevřít při naplnění ostatních v průměru 27 účastníky," uvádí ministerstvo. Výjimku tvoří pouze družiny při malotřídních školách, které mohou fungovat už při účasti pěti dětí.

Dílčí změny by měly platit už při podzimním termínu maturit, které začínají příští týden. Zvýší se počet odborníků, kteří posuzují vhodnost a správnost testů. Dosud byli ve validačních komisích dva odborníci, nově budou tři. Cermat bude také v průběhu zkoušek okamžitě vyhodnocovat všechny podněty o možné chybě v testech a v případě, že bude zjištěna chyba, přijme opatření k nápravě.

Halogenovým žárovkám odzvonilo

Evropská unie vystavila stopku žárovkám z halogenů. Od prvního září je členské státy nemohou vyrábět, ani se nebudou moci dovážet. Cílem tohoto opatření je, aby Evropané svítili ekologičtějšími zdroji a snížila se spotřeba elektřiny.

Halogenová žárovka totiž spotřebuje pětkrát více elektrické energie než žárovka s LED diodou a navíc vyprodukuju méně světla. Neznamená to ale, že byste od 1. září halogenovou žárovku nekoupili. Obchodníci je budou moct prodávat, dokud jim nedojdou zásoby.

Podle odhadů Evropa zrušením halogenových žárovek ročně ušetří 12měsíční spotřebu elektřiny v celém Portugalsku. Zákaz se ale nevztahuje na všechny žárovky. Například halogeny, kterými jsou vybavena auta, jsou ze zákazu vyňaty.

