Změny v březnu: Nové jízdní řády i termíny, které nesmíte propásnout

Změny jízdních řádů, posun času i končící termín pro podání daňového přiznání. V březnu nás čeká řada novinek a změn. Přečtěte si, co bude jinak, ať nejste nepříjemně zaskočeni.

Změna jízdních řádů

U desítek spojů vnitrostátní linkové dopravy i MHD se v březnu mění jízdní řády. Nezapomeňte se proto podívat na stránky dopravního podniku ve vašem městě nebo kraji, jestli se změna netýká také spoje, kterým dojíždíte. Jinak byste mohli být při cestě do práce nebo do školy hodně nepříjemně překvapeni.

Například v Praze se změny dotknout hned šestnácti autobusových linek. Od neděle 4. března bude zřízena třeba nová školní linka 254 v trase Přeštická – Morseova, zavádí se nová linka 357 v trase Nádraží Uhříněves – Nupaky, hotel, na některých linkách pak přibývá i víkendový provoz. Jiné linky zase ruší některé zastávky. Na podrobnosti se podívejte ZDE. Od 3. března se navíc na Libeňský most znovu vrátí tramvaje.

V Olomouci se jízdní řády mění už od začátku měsíce. "S platností od čtvrtka 1. 3. 2018 vstupují v platnost nové jízdní řády vybraných autobusových linek, a to z důvodu změny veřejné linkové dopravy a jako reakce na podněty získané od cestující veřejnosti, komisí městských částí, firem a škol na území města Olomouce," uvedla mluvčí dopravního podniku Martina Krčová. Změny se dotknou linek 12, 19, 22, 25, 28 a 31. Více čtěte ZDE.

V Moravskoslezském kraji se mění jízdní řády od neděle 4. března. Většinou dochází k posunu odjezdu autobusů v rozmezí do 15 minut, některé spoje se ale úplně ruší, například na Bruntálsku. Dobrou zprávou je, že na některých místech přibydou vozidla s bezbariérovým přístupem. Podrobnosti ZDE.

V Plzni se kromě jízdních řádů mění také ceník jízdného. U linek Domažlice – Praha a Tachov – Praha dochází u vybraných tarifních pásem ke srovnání cen se základním ceníkem jízdného a na lince Plzeň – Karlovy Vary jsou jednotlivá tarifní pásma navýšena o 2 až 10 korun. U všech linek bude nově sleva ISIC u všech tarifních pásem ve výši 10 %. Více si přečtěte TADY.

Daňové přiznání

Pokud patříte mezi ty, kteří si musejí nebo chtějí podat daňové přiznání, máte na to poslední čtyři týdny. Konečná lhůta pro jeho podání je totiž běžně do konce března. V tomto roce na něj budete mít ale o několik dní víc, jelikož konec měsíce připadá na víkend, posouvá se termín na nejbližší pracovní den. A to je letos až úterý 3. dubna, v pondělí totiž slavíme Velikonoce.

Rozhodně byste podání neměli nechávat na poslední chvíli, nejen proto, že na úřadech bývá v závěru měsíce narváno, ale může se také stát, že lejstra nebudete mít v pořádku a bude potřeba něco doplnit. 3. duben je zároveň datem, do kdy musíte úřadu příslušnou daň zaplatit. Rvát vlasy si ale nemusíte ani tehdy, pokud nestihnete daňové přiznání do 3. dubna podat. Zpoždění do pěti dnů finanční úřady obvykle tolerují a neukládají za něj pokutu.

Termín pro podání daňového přiznání si můžete prodloužit až o další tři měsíce, a to v případě, pokud za vás daňové přiznání podává daňový poradce. I tento fakt ale musíte do 3. dubna doložit finančnímu úřadu, a to zasláním plné moci jak na úřad, tak na zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení.

Změny v EET

Od března čekají změny také na podnikatele. Povinnost evidovat tržby se nebude od nového měsíce vztahovat na platby kartou ani pomocí PayPalu, a to jak prostřednictvím platebních terminálů, tak přes internet. Zároveň od března nebude povinné uvádět na paragonech DIČ, povinnost zasílat zprávy o DIČ do systému EET platí i dál.

Podnikatelé, kteří spadají do 3. fáze, nebudou muset začít evidovat tržby od 1. března, jak bylo původně v plánu - soud jejich zapojení do EET odložil. Přesný termín startu 3. a 4. fáze evidence tržeb se odvine od schválení novely zákona o evidenci tržeb.

Posun času

Ani letos se nevyhneme změně času ze zimního na letní. Ten začne platit v noci 25. března. A bohužel je to ta méně příjemná změna, která nás připraví o hodinu spánku. Nezapomeňte si proto v neděli ve 2 hodiny ráno posunout ručičky o hodinu dopředu.

Zavřené obchody v neděli

Pokud jste byli zvyklí jezdit si o víkendu nakoupit do Polska, pak byste měli zbystřit. Od 1. března totiž budou mít Poláci povoleno mít otevřeno jen dvě neděle v měsíci, příští rok už jen jednu a od roku 2020 bude kromě osmi výjimek zakázán nedělní prodej úplně. Podle polského prezidenta tato změna prospěje rodinnému životu lidí.

V Česku prozatím platí zákaz prodeje o vybraných státních svátcích. V březnu nás čeká Velký pátek, v tento den ale obchody ze zákona zavřeno mít nemusejí. Otevřeny budou také na Velikonoční pondělí 2. dubna. Příště zůstanou velké prodejny zavřené až 8. května.

Zeman znovu prezidentem

Ve čtvrtek 8. března složí Miloš Zeman prezidentský slib. Zahájí tak už svůj druhý mandát coby hlava státu. Inaugurace se uskuteční ve 14 hodin ve Vladislavském sále Pražského hradu. Následně Zeman vystoupí s projevem a pomodlí se společně s kardinálem Dukou. Mandát Zemanovi vyprší v roce 2023.