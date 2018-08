Velké změny v jízdném v Praze a okolí! Dotknou se i Vás?

Už jen necelý měsíc zbývá do začátku školy. A s tím se už tradičně pojí i změny v celostátní i regionální dopravě v Praze a okolí.

Největší změnou je celostátní zvýhodněné jízdné pro žáky, studenty a seniory od 65 do 70 let. Pro ně platí 75procentní sleva na veškeré jízdné, mimo MHD. Lidé nad 70 let mají jízdné zdarma. Pozor, slevu nebude možné uplatnit při jízdách přímo v hlavním městě v pásmech 0 a B a na území Kladna.

Další novinkou, která se chystá už na druhou polovinu srpna, je nový odbavovací systém PID Lítačka. Díky němu si budete moci nakoupit jízdenky přes mobilní telefon nejen pro cestování po Praze, ale i ve vlacích a příměstských autobusech.

Předplatní kupony nově budete moci koupit i na InKarty a bankovní karty Visa a MasterCard. Nebude nutné chodit k validátoru, k dispozici bude nový e-shop. Možnost nahrávání kuponů na Opencard bude ukončena, zakoupené kupony budou ale platit až do konce své platnosti.

Chystá se také aplikace, která umožní nákup krátkodobých jízdenek v mobilním telefonu a nahradí aplikaci PID info.

Zdroj: PID

