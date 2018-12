Změny v pronajatém bytě: Kdy je třeba souhlas majitele a kdy ne?

Nejlepší je se s majitelem bytu na případných změnách dohodnout co nejdříve. “Obecně totiž platí, že pro úpravy, přestavby nebo jiné změny potřebuje nájemce souhlas pronajímatele,“ vysvětlil vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest Lukáš Zelený.



A co se dá považovat za změny v bytě? Obvykle je tím myšlený jakýkoliv zásah, který není opravou nebo údržbou. Takové zatlučení hřebíku je v pořádku i bez souhlasu majitele, pokud nájemce při skončení smlouvy uvede místo do původního stavu. Tedy že vytáhne hřebík a místo vymaluje, případně zasádruje. “Ovšem jinak by tomu bylo v případě, že by nebylo možné zásah do zdi odstranit, zde by se souhlas pronajímatele vyžadoval,“ doplnil Zelený.



Zásadnější úpravy bytu bez souhlasu majitele mohou vyústit v to, že po nájemcích bude vyžadovat okamžité uvedení do původního stavu. Jedná se třeba o bourání příček, přestavbu kuchyně či koupelny. Pokud majitel s úpravami nesouhlasí, nemá pronajímatel nárok na náhradu ani v případě, že navýší hodnotu bytu.



Dohoda o možných úpravách by měla být zanesená do nájemní smlouvy a obsahovat co nejvíce podrobností. Tedy i to, jestli je potřeba byt po změnách uvést do původního stavu a jestli změny majitel proplatí.



Ovšem i z těchto pravidel existuje výjimka. “Souhlasu pronajímatele není zapotřebí, jestliže je změna v bytě nutná vzhledem k zdravotnímu postižení nájemce či osoby, která s ním v bytě bydlí. Ovšem nájemce se v takovém případě musí obrátit na soud, který souhlas může za pronajímatele udělit, jestliže dospěje k názoru, že úprava je nutná. Nájemce pak musí změnu po skončení nájmu odstranit, pokud to pronajímatel požaduje,“ popsal Zelený.