Změny v roce 2018 se dotknou nás všech. Desítky věcí budou jinak

Minimální mzda

Od 1. ledna se zvýší minimální měsíční mzda ze současných 11 tisíc na 12 200 korun. Minimální hodinová mzda stoupne z 66 korun na 73,20 korun. V návaznosti na to se valorizují i nejnižší úrovně zaručené mzdy pro zaměstnance, jejichž mzdy nejsou sjednány v kolektivních smlouvách a pro zaměstnance ve veřejných službách a správě, kteří dostávají plat. Jsou diferencovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce.





Nemocenské pojištění

Od 1. ledna se zvyšuje sazba nemocenského. Od 31. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti bude nemocenské činit 66 % redukovaného denního vyměřovacího základu, původně to bylo 60 %. Od 61. kalendářního dne to pak bude 72 %.

Od 1. února mohou lidé žádat o otcovskou. Ta tatínkům zaručí, že i oni budou moci v prvních týdnech porodu zůstat doma a starat se o novorozence. Nastoupit na ni mohou v období šesti týdnů ode dne narození dítěte. Výplata otcovské náleží za dobu 7 kalendářních dnů, nelze ji čerpat přerušovaně, a její výše je 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu.

Od 1. června bude možné čerpat takzvané dlouhodobé ošetřovné. Toho využijí lidé, kteří se potřebují postarat o nemocného člena domácnosti či příbuzného. Nemocný musí strávit 7 dnů v nemocnici a po propuštění bude ještě potřebovat nejméně 30 dnů celodenní péči.

Rodiče dětí si polepší

Novela zákona o státní sociální podpoře přinesla změny v rodičovském příspěvku. Ten navazuje na peněžitou pomoc v mateřství (tzv. mateřskou). Celkově pomohou rodiče vyčerpat 220 tisíc korun, a to až do čtyř let dítěte.

Rychlost čerpání rodičovského příspěvku si můžete určovat sami. Zatímco nyní je maximální výše měsíčního příspěvku stanovena na 11 500 korun, od nového roku strop stoupne, zůstane ale provázán s výší dřívějších příjmů. Celý příspěvek bude možné nově vyčerpat už za šest měsíců.

Měsíční výše rodičovského příspěvku nebude smět přesáhnout 70 % hrubého měsíčního příjmu. Rychleji budou moci čerpat rodičovskou také ti rodiče, kterým nevznikl nárok na mateřskou. Doposud automaticky spadali do nejnižší kategorie a do čtyř let dítěte pobírali 3800 korun měsíčně, nyní bude měsíční maximum činit 7600 korun měsíčně. Polepší si také rodiče dvojčat a vícerčat. Těm se rodičovský příspěvek zvýší na celkovou částku 330 tisíc.

Nárok na přídavky na děti bude mít více rodin. Dosáhnou na něj nově i ty s příjmý do 2,7násobku životního minima namísto nynějšího 2,4násobku. Výše přídavku se nemění.

Rodičům se od nového roku také zvýší daňové zvýhodnění na děti. Na první dítě se zvyšuje o 150 Kč měsíčně (tj. o 1 800 Kč ročně) oproti roku 2017, tedy ze současných 13 404 Kč ročně na 15 204 Kč ročně.

V důsledku zvýšení minimální mzdy se zvyšuje částka slevy na dani za každé vyživované dítě, kterou lze uplatnit v souvislosti s jeho umístěním do předškolního zařízení. Oproti roku 2017 se navyšuje o 1 200 Kč ročně, tedy ze současných 11 000 Kč na 12 200 Kč.

