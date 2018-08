Zmije na Bruntálsku uštkly tři děti! Rodiče vyzvali kluky, aby ji chytli

K zatím poslednímu uštknutí došlo v Malé Morávce. 12letý hoch spolu s bratrancem našli zmiji a chtěli ji ukázat rodině. "Chlapcům nevěřili. Jeden z dospělých dokonce pobídl hocha k tomu, aby ji chytil, kdy údajně spoléhal na případnou plachost zvířete," uvedla primářka krnovského dětského oddělení Marie Žaloudníková.

Chlapec se proto snažil nejdříve zvednout zmiji na klacku, to se mu ale nedařilo. Pak to zkusil rukou a právě v tu chvíli ho uštkla do prstu. "S oteklou rukou a podlitinami byl chlapec několik dní hospitalizován v krnovské nemocnici," doplnil mluvčí krnovské a opavské nemocnice Jiří Krušina.

Šlo už o třetí případ uštknutí zmijí na Bruntálsku. Na konci května kousl had čtyřletou dívenku na předzahrádce domu v Horním Benešově. "Rodiče hada neviděli, ale byly zřetelné ranky po kousnutí na noze. Došlo k rychlému rozvoji otoku a krevních podlitin," popsala Žaloudníková.

Holčička musela okamžitě do nemocnice, její stav se rychle zhoršoval. Otok i podlitiny postoupily až do podbřišku. Letecky ji přepravili do olomoucké nemocnice, kde byli připraveni použít protijed. Naštěstí to nakonec nebylo nutné.

V dubnu pak pokousala zmije 11letou dívku, která v Janově běžela přes zahradu, když ucítila prudké štípnutí. "Původně si myslela, že se popálila o kopřivu, ale její maminka, která je zdravotní sestra, si místo prohlédla a uviděla podezřelé stopy po kousnutí," infomovala primářka. Po převozu do nemocnice se dívka rychle zotavila.

Pokud někoho ve vašem okolí uštkne zmije, zachovejte klid. Zraněného uložte do stínu a podávejte mu studené tekutiny. Zavolejte záchrannou službu. Snažte se pokousanou končetinu znehybnit a zchladit. Jed rozhodně nevysávejte, nerozřezávejte místo uštknutí a nezaškrcujte končetinu.

Reakce každého člověka je jiná, zmije také použije pokaždé různé množství jedu. Z místa uštknutí se šíří bolestivý otok, vznikají krevní podlitiny. Mezi další příznaky patří pocení, zvracení a zrychlená tepová frekvence. Může také klesnout krevní tlak a uštknutý je bledý.

Smrtelné následky jsou výjimečné. "Nejnebezpečnější jsou pro malé děti zhruba do 3 let. A také pro pacienty, kde vznikne otok v oblasti krku, hlavy, dýchacích cest, eventuálně pro alergiky se závažnými reakcemi na jed jiných zvířat," sdělil Krušina.