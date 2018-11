Zmírníme maturitu z matematiky, slibují někteří poslanci. Jiní zuří

Matematika je nejspíš největší strašákem všech maturantů. Už za čtyři roky by přitom zkouška z tohoto předmětu měla být pro všechny povinná. Někteří poslanci už nyní navrhují, aby se maturita z matematiky zmírnila.

Více než 22 procent maturantů neuspělo letos na jaře u maturity z matematiky. Bylo jich dokonce ještě více než v loňském roce. Matematika je dlouhodobě nejméně úspěšným maturitním testem. Od roku 2022 bude přitom na středních odborných školách a gymnáziích povinná.

Právě vysoká neúspěšnost je podle některých poslanců důvodem k tomu, aby se zkouška z matematiky zjednodušila nebo nebyla plošně pro všechny maturanty. Například Václav Klaus mladší, šéf sněmovního školského výboru, navrhuje, aby ti, kteří nechtějí jít na vysokou školu, skládali jen profilovou část maturity. Tedy tak, jak to bylo před zavedením státní maturity. Kdo by chtěl jít na vysokou, měl by pak mít i státní maturitu z češtiny, cizího jazyka a matematiky. Píše o tom úterní Právo.

Naopak Karel Rais z hnutí ANO tvrdí, že ani vysoká neúspěšnost není důvodem, aby maturitní zkouška z matematiky nebyla povinná. Příčinu vidí ve špatné kvalitě středních škol.

Podle bývalé ministryně školství Kateřiny Valachové je nutné změnit obsah rámcových vzdělávacích programů - podle toho pak případně může být zkouška z matematiky zjednodušena. Rušit nebo odkládat povinnou maturity z matematiky by se ale podle ní nemělo. Ocenila také, že Cermat prodloužil dobu, kterou mají studenti na vypracování testu.

Komunista Ivo Pojezný je pak zastáncem toho, aby maturita z matematiky nebyla povinná pro více oborů. Současný návrh počítá s tím, že zkoušku nebudou muset absolvovat studenti zdravotnických, sociálních a uměleckých oborů. Výjimku by rozšířil na další humanitní obory - například pedagogické.

