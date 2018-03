Zmrzačili ho, zuří máma malého Eliáše. Zpomaluje se mu mozek

Nic přitom zpočátku nenasvědčovalo tomu, že by situace měla být nějak vážná. Maminka Michaela původně do mostecké nemocnice přišla se starším, tříletým, synem, který zvracel. Lékaři mu v těle našli rotaviry. O den později musel do nemocnice také rok a půl starý Eliáš. I on zvracel a navíc měl vysoké teploty. Jenže zatímco staršího syna po třech dnech pustili domů zdravého, Eliášův stav se začal komplikovat.

"Z lůžkového ho asi v sedm hodin večer převezli na JIP. Já jsem nevěděla, co se děje, protože nám nikdo nic neřekl. Odebírali mu krev a začali dávat protilátku. Až po hodině, kdy kolem něj běhali, jsem začala hysterčit a vzal si mě zástupce primáře do kanceláře, kde mi řekl, že malého předávkovali paracetamolem. Že prý selhal lidský faktor a že za to může jedna ze sester,“ popsala Michaela pro televizi Nova.

Lékaři vyčetla, že malého zmrzačili, do té doby byl úplně zdravý. Eliášek měl dostat 65 mg paracetamolu, místo toho mu ale bylo podáno dvakrát 650 mg.

Převoz jí rozmlouvali

Michaela okamžitě požadovala převoz syna do pražské nemocnice v Motole, zástupce primáře jí to ale vymlouval. Tvrdil, že následujících 72 hodin bude kritických a že by to Eliáš nezvládl. V sobotu ráno ale přišel s tím, že převoz do Prahy zařídil. "Řekl, že situace je vážná a že játra asi budou nějakým způsobem postižená," dodala Michaela.

Po příjezdu do Motola přišel šok. Lékaři jí řekli, že existuje daleko účinnější metoda, jak podávat dítěti protilátku, než kterou zvolili v Mostě. Tam mu zavedli do nosu sondu a chlapec léky polykal, v Motole mu okamžitě protilátku vpíchli do žíly.

Předávkování paracetamolem přitom může vést k nenávratnému poškození jater. "U dětí je situace komplikovanější, u nich nejsou vyzrálé veškeré ty enzymatické reakce, které v játrech probíhají a díky kterým se daří játrům odbourat škodlivé látky. Na druhou stranu u dětí lze očekávat lepší reparační schopnost než u výrazně starších lidí,“ vysvětluje přednosta Anesteziologicko-resuscitačního oddělení v nemocnici Motol Tomáš Vymazal.

V Motole Eliášek podstoupil celou řadu vyšetření. "Přišli na to, že játra se stále zhoršují. Kvůli špatné činnosti jater přestává i mozek fungovat tak, jak by měl, takže je pomalejší. To prý ale může být i únavou nebo rotaviry, se kterými jsme do nemocnice přišli. Když přijdou nějaké výsledky, buď je to horší, nebo pořád stejné," posteskla si maminka s tím, že alespoň ledviny má Eliáš zatím v pořádku.

Teď jen doufají, že v Motole chlapci pomůžou. "Pokud se játra budou zhoršovat, je možný ještě nějaký jejich proplach. Pokud ani to nepomůže, tak pojedeme do IKEMu, kde mají přístroj, který by mu mohl pomoct. Poslední možností by byla transplantace," zakončila Michaela. Eliáše teď čekají zřejmě týdny léčby.

Případ začala na základě reportáže v TV Nova vyšetřovat policie. Zabývá se jím i vedení nemocnice. Zdravotní sestra, která dítěti lék podala, se nyní nepodílí na poskytování zdravotní péče, uvedl mluvčí Krajské zdravotní Ivo Chrástecký.

