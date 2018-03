Znají politici velikonoční tradice? Ministr si je popletl s Vánocemi!

"Je trošku problém sehnat bílá vajíčka, oni mají všude jenom hnědá, to jsem vůbec netušil," přiznal se Tomio Okamura.

Poslankyni Adamovou ale prý podobný problém netrápí. "Použiju koření k barvám. Zároveň se k tomu používá ta stará známá cibule," poradila Markéta Pekarová Adamová.

Velikonoční pondělí patří jednoznačně koledníkům. Každý správný muž by si tak měl umět uplést pomlázku. Tak jsme se jeli přesvědčit, jak to zvládá třeba místopředseda ODS Martin Kupka. A ukázalo se, že ten si poradit umí. Hotovo měl za deset minut.

Samotné političky se na návštěvu koledníků těší. "Je to tradice, beru to tak, jak to je. I když pro nás ženy v určitém ohledu trošku nevýhodná," přiznala Adamová. "Proti pomlázce vůbec nic nemám,naopak si to s mými dcerami užíváme, chystáme kraslice a těšíme se, až nás v pondělí navštíví kluci," popsala bývalá ministryně školství Kateřina Valachová.

Zato ministr životního prostředí Richard Brabec si svátky trochu popletl. Když jsme se ho ptali na velikonoční říkanku, začal s koledou. "Koleda, koleda - ne to už vlastně není, to byla vánoční. Jo počkejte, mám to - hody, hody doprovody, dejte vejce malovaný," vzpomněl si nakonec.