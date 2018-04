Za brutální vraždu výjimečný trest! Vrah známému skoro uřízl hlavu

Krajský soud muži uložil nepravomocný trest 22 let vězení ve věznici se zvýšenou ostrahou ve středu před polednem. Podle rozsudku agresor do své oběti bodal čtyřmi různými noži, z toho tři byly kuchyňské.

Soudce uvedl, hádka, která hrůznému činu předcházela, byla naprosto malicherná. Vraha pomohly usvědčit i záběry z kamer, které na ubytovně byly.



Podle znalců muž netrpí žádnou duševní chorobou, v době vraždy byl příčetný a věděl, co dělá. Útok byl podle nich likvidační.

Vše odstartovalo hlášení o požáru na ubytovně. Když hasiči oheň uhasili, čekal je šok - na podlaze ležela mrtvola muže. Hasiče tak na místě vystřídali kriminalisté, kteří záhy zadrželi podezřelého z vraždy.

Podle obžaloby se muži společně opili a pohádali. Obžalovaný měl nejdříve zaútočit pěstmi, poté se postupně měl chopit několika nožů.

Podle spisu pachatel oběti ještě prořízl hrdlo a nakonec do bezvládného těla zabodl nůž až po rukojeť, dopil zbytek alkoholu a šel si lehnout do svého bytu.





Stále se ale vyšetřuje, jestli obžalovaný požár založil úmyslně. Po 12 pivech, panácích alkoholu a několika pilulkách si totiž muž prý nic nepamatuje.



To ovšem soudce v rozsudku také zpochybnil - obžalovaný se totiž po útoku dokázal svléknout, zakrvácené oblečení dal do kbelíku s vodou a pracím práškem, nasadil si špunty do uší a šel spát.

Obžalovaný u soudu projevil lítost. Podle něj ho popadl amok a často trpí halucinacemi.

