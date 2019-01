Známí o podezřelém z přepadení pumpy: Neřekli bychom to do něj!

Sousedé a známí Ivana H., kterého policisté podezřívají, že přepadl pumpu v Nelahozevsi, jsou z obvinění mladého muže v šoku. Mladíka pamatují jako hodného kluka, ač občas dělal rošťárny, něco takového by do něj neřekli.

Jedním z dvou mužů, které policie zadržela v souvislosti s přepadením pumpy v Nelahozevsi, při němž byla zastřelena pumpařka Jana Š., je šestadvacetiletý Ivan H. z Kralup nad Vltavou. Lidi, kteří jej znali, tato informace překvapila.

"Jako malý byl hodný. A z mého pohledu i později. Ale na základní škole měl v oblibě záškoláctví a byl drzý na učitelky. S tím, že měl Ivan problémy se zákonem, nic nevím. Jako kamaráda jsme ho měli rádi," řekla TN.cz žena, která obviněného muže znala od dětství. Své jméno si nepřála uvést.

S mužem se potkala ještě v pondělí před polednem. Jen o zhruba 7 hodin později si pro něj do bytu v Kralupech přišli policisté. "Je to víceméně hodný člověk, hlavně na ženy. Pořád nedokážu pochopit, že se stalo to, co se stalo," nechápe známá obviněného.

Uvedla ale, že měl Ivan H. problémy s drogami. "Marihuana, později jistě i něco tvrdého. Nevím ale, co konkrétně," řekla TN.cz. Zmátl jí pohyb na videu z bezpečnostní kamery uvnitř pumpy. "Takovou chůzi nikdy neměl," dodala. Policisté ale nechtěli upřesnit, jestli takhle muž chodí normálně, nebo se tak pohyboval jen uvnitř pumpy, aby zmátl policisty.

Muž se podle ní vyučil zedníkem, zaměstnání měl. "Kolikrát, když jsem se ptala, zda půjdeme ven, tak napsal, že jde na noční," doplnila.

I sousedka babičky Ivana H. by to do něj neřekla: "Neměla jsem s ním problémy. Vždycky mi ještě pomohl s taškou," řekla žena pro TV Nova.

Policisté jej v úterý obvinili z loupeže, za tu mu hrozí 2 až 10 let za mřížemi. Druhému muži, u nějž jsou policisté přesvědčeni, že je tím, kdo zmáčkl spoušť, hrozí15 až 25 let, nebo výjimečný trest.