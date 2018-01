Známý promluvil o smrti Zedníčka! Kolegové truchlí a chystají pietu

Herec Jakub Zedníček zemřel na Nový rok, jen půl hodiny po půlnoci na 192. kilometru dálnice D1 ve směru na Vyškov. Podle mluvčího hasičů narazil autem do svodidel, vystoupil z vozu a vešel přímo do dráhy projíždějící dodávky. "Utrpěl vážná zranění, kterým na místě podlehl,“ vysvětlil Filip Venclovský.

Příbuzní i kolegové mladého herce jsou zdrcení. "Musel být v šoku," nedokáže si vysvětlit, proč Jakub vešel do vozovky, jeho kamarád a fotograf Tino Kratochvíl. Právě on byl jedním z posledních lidí, kteří Jakuba viděli živého.

"My jsme se ještě viděli dokonce na silvestra," řekl s tím, že pak se měl herec vydat domů za partnerkou a dcerou Mayou, která se páru narodila v březnu.

Příčinu nehody policisté zjišťují. "Už teď mohu potvrdit, že řidič dodávky neřídil ani pod vlivem alkoholu, ani pod vlivem návykových látek," sdělil mluvčí policie Pavel Šváb.

Kolegy smrt Jakuba Zedníčka zasáhla. V Městském divadle v Brně vzniká pietní místo. "Odchodem Jakuba Zedníčka ztrácí Městské divadlo Brno nejen jednoho z talentovaných herců, ale také kamaráda a přítele. V myšlenkách jsme všichni s jeho rodinou,“ informovalo divadlo.

"Kuba byl pytel energie. Osud k němu byl strašně krutý. Za celý LiStOVáNí na něj vzpomínáme a nezapomeneme!" vzkázal prostřednictvím sociálních sítí herec Lukáš Hejlík.

Svou soustrast vyjádřila rodině i herečka Monika Absolonová.

"Tolik nás to s Alenkou mrzí! Jakub byl náš soused a ještě nedávno jsme si na křtu alba Dušana Vitázka slibovali, že zajdeme na pivko. Budeme to muset odložit na neurčito. Zapálíme si za Tebe svíčku, Jakube," přidal se zpěvák Bohouš Josef. A fotku Jakuba na sociální sítě umístila i zpěvačka Linda Finková. "To mě moc mrzí," napsala.

