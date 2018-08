Znásilnění v Mariánských Lázních! Cizinec nutil ženu (24) k sexu

Chebští kriminalisté vyšetřují od neděle případ znásilnění, kterého se podle nich měl dopustit devětatřicetiletý cizinec. Ten byl na procházce po městě se dvěma ženami. Aniž by o to čtyřiadvacetiletá oběť stála, doprovodil ji až k domu, pak ji zatáhl za roh a tam ji nutil k sexu. Teď mu hrozí až 10 let za mřížemi. Podobný případ řešili také v Poděbradech.