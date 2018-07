Podnapilí cizinci naběhli v Praze k ženě do bytu. Znásilnili ji!

Ke znásilnění došlo v noci ze soboty na neděli v bytě v pražském Motole. Dva muži se doslova natlačili k dívce domů a donutili ji k různým sexuálním praktikám. Jakmile dosáhli svého, z bytu odešli jako by nic. Svou roli sehrál u mužů také alkohol.



"Poškozená byla celou událostí natolik otřesena, že teprve až po dvanácti hodinách od tohoto hrůzného zážitku se vzmohla k tomu přijít vše oznámit," sdělil mluvčí pražských policistů Tomáš Hulan. Jakmile poté na služebně sdělila, co se jí přihodilo, začali policisté pátrat po násilnících.



Během dvou hodin zjistili, že se jedná o dva Slováky. Jeden žije a pracuje dlouhodobě v České republice a druhý za ním přijel na víkend. Kriminalisté proto začali spolupracovat i se slovenskými policisty.



Prvního muže zadrželi v neděli po několika hodinách pátrání. "S ohledem na to, že byl v tu chvíli v notně podroušeném stavu, byl k vystřízlivění umístěn do cely předběžného zadržení," informoval Hulan.



Vypátrat druhého byl pro policisty větší oříšek. Kriminalisté požádali o spolupráci i pracovníky Českých drah, protože detektivové zjistili, že druhý hledaný cestuje vlakem domů na Slovensko.



Bylo nutné vytipovat, kterým konkrétním vlakem by mohl jet. To se nakonec, dá se bez nadsázky říci, že za pět minut dvanáct, také podařilo. Detektivové konkrétní vlak zjistili dvacet minut před tím, než vlak přijel do poslední stanice v České republice.



Za těchto dvacet minut se na nádraží v Břeclavi připravili tamní policisté, aby muže po příjezdu vlaku vypátrali a zadrželi. Ten se sice snažil před policisty schovávat v davu cestujících, ale to mu nebylo nic platné.



Oba osmatřicetiletí muži skončili už v neděli odpoledne v cele předběžného zadržení a v pondělí před vyšetřovatelem. V případě odsouzení jim hrozí až deset let vězení. "Zároveň vyšetřovatel podal vůči oběma obviněným podnět státnímu zástupci k návrhu na uvalení vazby," dodal Hulan.