Zombie droga řádí nejen v Česku. Toto jsou její účinky

V Česku se první případy požití této drogy objevily v úterý. Během dvou dnů stihl počet intoxikovaných lidí přesáhnout dvě desítky. Americké a britské ulice však tato nebezpečná droga zaplavila ve velkém už před měsíci.

Příznaky mohou být individuální a lišit se podle toho, jaké je složení drogy. Dealeři se totiž snaží složení neustále měnit, aby byli vždy o krok napřed před zákonem.

Nejčastěji lidé po požití trpí halucinacemi, stihomamy, panickými záchvaty a těžkými psychotickými stavy. "Je to děsivé, vidím to tu každý den. Jednou se tu objevil chlápek, který vypadal jako posedlý a křičel nesmysly," řekla deníku DailyMail jednatřicetiletá majitelka obchodu v Yorkshiru.

Kolemjdoucí lidé výjevy popisují jako scény z hororů. Vnějším pozorovatelům uživatelé drogy připadají jako zombie, proto se také této psychotropní látce říká "zombie droga".

Jejich pohyby jsou velmi pomalé, jen stěží chodí a udržují rovnováhu. Jejich prázdné oči zírají do dálky - zjevně vůbec nevnímají své okolí. Mají křečovité a nekoordinované pohyby, podivně třesou hlavou nebo ji jen naklánějí na stranu. Velmi často se ani neudrží na nohách a polehávají na zemi, mnohdy i uprostřed chodníku.

Uživatelé drogy mají vysoký krevní tlak a špatně vidí - jejich obraz je rozmazaný. "Máte pocit, jako by vám fungovala jen polovina mozku. Lidé říkají, že vypadáte jako zombie. A tak se taky cítíte," řekl britskému deníku Metro bývalý narkoman Matthew N.

"Ani nemohu popsat, jaké to poprvé bylo. Bylo to hodně intenzivní. Poprvé to trvalo asi hodinu. Stojíte tam, ale nemůžete komunikovat. Jste zavření uvnitř svého mozku," dodal Matthew.

Odborníci uvádí, že účinky drogy jsou mnohem silnější než rostlinné konopí a míra závislosti vyšší než u heroinu - to samé platí pro abstinenční příznaky. V zahraničí bylo zaznamenáno mnoho případů, kdy lidé po požití drogy dostali infarkt nebo mrtvici. Byly hlášeny i případy poškození ledvin, jater a vážné psychózy.

V galerii se můžete podívat na snímky, které zachycují uživatele zombie drogy v ulicích Manchesteru.