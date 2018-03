Zoufalá Verča hledá tátu: "Doufám, že jsi v pořádku. Pomozte!"

Policie od úterý pátrá po Josefu Greinerovi (47) z Ústí nad Labem. Do hledání se pustila na vlastní pěst i jeho rodina, dcera teď prostřednictvím sociálních sítí prosí všechny o pomoc. Do pátrání se zapojily stovky lidí.

Na sociálních sítích koluje zoufalá výzva Veroniky, která žádá veřejnost o pomoc při pátrání po jejím otci. "Odešel z domova a už se nevrátil, nikomu nedal o sobě vědět a telefon má vypnutý," vysvětlila okolnosti jeho zmizení.

Policie vyhlásila pátrání v úterý, muž ale zmizel už o den dříve. Kde by mohl být, nikdo netuší. "Prosíme všechny známé i jeho přátelé o informace o tátovi (Josef Greiner 47let), které by mohly pomoct k hledání... Děkujeme všem za cokoli, co by mohlo pomoci," dodala.

I když už je to pátý den od zmizení muže, Veronika se nevzdává svých nadějí. "Doufám, že jsi někde v pořádku, tati, vrať se nám domů. Jsme tu pro tebe, ať se děje cokoliv. Tvoje rodina," vzkázala.

Pohřešovaný Josef Greiner je asi 165 centimetrů vysoký, je střední postavy a má hnědé vlasy. Barva očí je modrá. Kdybyste měli jakékoliv zprávy k jeho zmizení, volejte policii na lince 158.