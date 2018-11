Zoufalí ochránci si s medvědem už neví rady. Chtějí další dvě klece

Klec, od které si všichni hodně slibovali, je stále prázdná. Za měsíc, kdy je na medvěda připravena, nepomohlo vůbec nic - její přestěhování, ani kilometry pachových stop. Ty na šelmu odborníci nastražili během víkendu. Teď by měly přibýt další dvě klece.

Hotovo by mohlo být koncem příštího týdne. Jenomže problém je, kam potom klece umístit - medvěd dal totiž o sobě naposledy vědět minulý týden v noci na pátek. "Předpokládáme, že se stáhl do hor. A nedá se ani vyloučit, že přešel do slovenské části pohoří," uvedl Michal Bojda z hnutí Duha.

Možná tam utekl, když ho vyplašily víkendové hony. Možná je jen daleko od lidských obydlí. "Medvěd má v krajině velké množství bukvic, žaludů, jablek, takže se určitě k zimnímu spánku neuloží," řekl člen odchytového týmu Milan Orálek.

Kvůli brzkému nástupu zimy se ale nedá vyloučit, že se hon na medvěda bude na jaře opakovat. K teplotám pod nulou se totiž na Valašsku přidá i sníh. A ten by už medvěda k tomu, aby se uložit k zimnímu spánku, mohl přesvědčit.