Zoufalý táta o vrahovi Dominika: 'Utopil ho. Chtěl se zbavit svědka!'

Od chvíle, kdy se dozvěděl o vraždě Dominika (21), prožívá jeho otec obrovská muka. Přesto sebral odvahu a promluvil na kameru o tom, co se jeho synovi stalo.

Když mluvil s reportérkou TV Nova, stěží zadržoval slzy. Pan Peterčák se stále nemůže smířit s tím, že přišel o svého milovaného syna. Tělo Dominika našli policisté v opuštěném domě blízko Karlových Varů. Tam ho podle jeho otce odvezl muž (46), kterému mohl Dominik pořádně zavařit u soudu.

Pachatel měl mít přítelkyni se dvěma malými dětmi. Jako podnájemník s nimi krátce bydlel právě i Dominik. O svém spolubydlícím měl podle pana Peterčáka zjistit něco strašlivého. "Dominik zjistil, že to jedno dítě začal pohlavně zneužívat a měl jít kvůli tomu svědčit," vysvětlil zdrcený otec.

Dominik zmizel v noci na úterý. Podezřelý ho měl naložit v Luštěnicích u Mladé Boleslavi do auta. Podle pana Peterčáka ho předtím omámil. "Prostě odvedl Dominika do auta, ten už byl absolutně mimo, odvezl ho na Karlovarsko, kde ho zavřel v domě," pokračoval děsivé vyprávění.

Tělo Dominika se našlo ve čtvrtek u téměř 180 kilometrů vzdálené Kyselky na Karlovarsku. V domě, který kdysi zadrženému patřil. Dominika tam měl utopit. "Podle výsledku pitvy měl utonout," řekl pan Peterčák. "Chtěl se zbavit svědka," dodal.

Podezřelého měla policie ještě dřív než tělo oběti. A když se konečně našlo i to, putoval do vazby. K činu se ale údajně nepřiznal. "Jestli přišel k němu domů a omámil ho, tak to měl naplánované strašně moc dlouho dopředu," je přesvědčený otec.

Zadrženému muži teď hrozí 15 až 20 let vězení, v krajním případě i výjimečný trest. Štefanu Peterčákovi už ale ani to syna nevrátí.