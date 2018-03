Zpověď babičky, které zemřela tři vnoučata: Nebylo to první neštěstí

Tři děti zemřely před týdnem při požáru domu v Oleksovicích na Znojemsku, není to přitom první rána, se kterou se musí rodina vypořádat. V uplynulých letech se jí smůla lepila na paty, popsala babička dětí.

Do problémů se rodina dostala asi před deseti lety. Do té doby spokojeně žila v jiné vesnici také na Znojemsku. Naletěli příteli, když slíbili, že mu budou ručit za půjčku. Jenže ten nesplácel a dluhy padly na ně. Blesku to řekla babička zemřelých dětí.

Pak všechno nabralo rychlý spád. Rodina nebyla schopná dluhy svého známého splácet a došlápli si na ni exekutoři. To si přitom chtěla otevřít vlastní malé kadeřnictví. Kvůli dluhu 33 tisíc přišla před šesti lety o byt. Exekutoři jej prodali asi za 650 tisíc, i když podle babičky měl daleko vyšší hodnotu.

I ona se snažila dluhy rodiny splatit, brala si služby navíc v Domě s pečovatelskou službou, kde pracovala. Pomocnou ruku jim podal až jeden známý, který pro ně dům v Oleksovicích koupil s tím, že ho budou postupně opravovat.

Postupně se do domu nastěhovala ona se svým druhem, její dcera se třemi dětmi a prababička dětí. Podle ženy bývala dcera dříve problematická, v poslední době se ale polepšila. S rekonstrukcí začali v pokojíčku dětí, ty už se ale nového místa na hraní nedočkají.

