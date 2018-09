Oprava D1 nabírá zpoždění, auta tu měla projet už před měsícem!

Jezdí se tu v zúžených pruzích a maximální rychlostí 80 km/h. Mezi Velkým Meziříčím a Lhotkou jsou totiž stále pracovní stroje, i když tu už dávno neměly být. Veškeré stavební práce přitom měly být hotové už v polovině srpna.

"Probíhají dokončovací práce, ale nemůžu poskytnout bližší informace," řekl televizi Nova stavbyvedoucí firmy Colas, která má rekonstrukci na starost.

Pracovat se tu bude podle informací televize Nova ještě nejméně dva týdny. Naštvaní jsou především řidiči. "Samozřejmě, že by měli dodržovat termíny, všichni musíme dodržovat termíny," rozčiloval se jeden z řidičů.

Stavební firmu teď čekají problémy. Ředitelství silnic a dálnic totiž zvažuje uplatnění sankcí, ty mohou jít až do miliónů korun. "Máme téměř měsíční zpoždění. Některé změny během výstavby bude třeba do projednat se zhotovitelem, než budeme eventuálně stanovovat nějaké penále," uvedl pro televizi Nova Jan Rýdl, tiskový mluvčí Ředitelství silnic a dálnic.

Přitom stavební firma Colas, která práce provádí, tu měla problémy už v zimě. Nestihli tu včas dodělat dva mosty a ohrozili tak bezpečnost a sjízdnost dálnice D1 během zimních měsíců. "Kdy se to stihne otevřít? To nevíme. Proč se to nestihlo? To ani nechceme vědět, my chceme domů," stěžovali si v té době pracovníci. Tehdy se za dvou měsíčné zpoždění prací penále vyšplhalo na více než 50 miliónů korun. O tom jak vysoká pokuta to bude za nynější problémy, se teprve bude jednat.

Část D1 na Žďársku je snad prokletá. Vedlejší úsek mezi Lhotkou a Velkou Bíteší byl totiž dodělán s ročním skluzem. Navíc ŘSD si ho kvůli nedodělkům od zhotovitele ani po více než dvou letech, co se na něm jezdí, stále ještě nepřevzalo a funguje pouze ve zkušebním provozu. Obě strany si vše vyříkávají u soudu.