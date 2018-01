Žena v Krkonoších padala několik set metrů! Pád zázrakem přežila

V prostoru Hrazeného potoka v Krkonoších se v neděli odpoledne zranila turistka na sněžnicích. Padala několik set metrů. Na místě zasahoval vrtulník, který zraněnou přepravil do nemocnice.

"Na cestě z Kozích hřbetů uklouzla a padala několik stovek metrů. Při pádu si způsobila poranění dolní končetiny. Vzhledem k mechanizmu úrazu a nepřístupnému terénu vyslali operátoři krajské záchranky ihned na pomoc vrtulník LZS ze základny v Hradci Králové," řekl mluvčí záchranářů Ivo Novák.

Pilot vysadil lékaře v nepřístupném terénu. "Zdravotníci následně ženě poskytli nezbytnou přednemocniční péči, zafixovali ji do vakuové matrace a speciální sítě pro transport v podvěsu. Poté přivolali vrtulník, který je spolu se zraněnou ženou na laně transportoval na místo, kde bylo možné přistát a pacientku naložit na palubu vrtulníku," popsal záchrannou akci Novák.

Žena byla poté převezena do vrchlabské nemocnice. Do nemocnice se dostala za 80 minut. "V případě záchranné akce v těžkém terénu pozemní cestou by byla doba transportu k lékařskému ošetření několikanásobně delší. Zásah byl prvním ostrým podvěsem, realizovaným královéhradeckou LZS v letošním roce," dodal Novák.