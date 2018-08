Žraloci ohrožují i oblíbené pláže Čechů! Kde útočí nejvíc? MAPA

Nejčastěji jsou útoky žraloků zaznamenány poblíž Ameriky, Austrálie a Jižní Afriky. Obvykle se pohybují ve vzdálenosti 3 – 5 kilometrů od pobřeží. Ani v Evropě ale nejsou tato zvířata ničím výjimečným. Často jsou spatřena u břehů Francie či Španělska. A čas od času zavítají i do Čechy oblíbeného Chorvatska.

"U pobřeží Chorvatska je nejvíce zaznamenaných útoků žraloků bílých. Přesto nejde o nijak dramatická čísla, napadení jsou spíše ojedinělá a vzácná," popsala zooložka Anna Vedralová. Ve Středozemním moři by se mělo pohybovat asi 47 druhů žraloků, nejvíc je zastoupen žralok modrý.

Kde už žraloka letos spatřili?

Velká Británie

V půli května zachraňovali v britském Norfolku rybáře, kterého pokousal žralok, když se ho pokoušel hodit zpátky do moře. V okolí se vyskytují žraloci sleďoví a modří, panují ale obavy, že britské pobřeží brázdí také ohromný žralok bílý (lidožravý).

U pobřeží Cornwallu spatřili v polovině července asi dva a půl až tři metry dlouhého žraloka modrého, který se líně pohyboval v mělké vodě. Experti lidem v oblíbeném turistickém městě St Ives doporučili, aby se nepřibližovali k vodě. Podle expertů mohl být zraněný nebo zabloudit při sledování kořisti.

