Drsná lyžařská sezóna: Zranilo se přes dva tisíce lidí, včetně dětí!

Od začátku sezóny se na českých horách zranilo už více než 2100 lyžařů. Naposledy musel vrtulník přepravit do nemocnice dvanáctiletou dívku, která na Orlickoústecku narazila do stojanu na lyže. Předtím se dva lyžaři srazili v Krkonoších, jeden upadl do bezvědomí, druhý má otřes mozku.