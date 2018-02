Zraněných na svazích přibývá, takhle postupujte po srážce

Začaly jarní prázdniny a tisíce lidí vyrazily na hory do Česka i do zahraničí. Se zimními sporty se pojí určité riziko zranění a to se nemusí vyhnout ani zkušeným lyžařům, které může například srazit nezkušený jezdec. Ať už je na vině kdokoliv, jakmile dojde ke kolizi a úrazu, je dobré vždy situaci aktivně řešit.