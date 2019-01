Zruší se kojenecké ústavy? Pirátka Richterová bude odpovídat živě

Podle ministerstev zdravotnictví a práce a sociálních věcí by se měl v Česku zásadně snížit počet kojeneckých ústavů. Děti by v nich měly končit pouze ze zdravotních, a ne ze sociálních důvodů. Ovšem v některých regionech nejsou pěstouni. O transformaci kojeneckých ústavů bude moderátor Jaroslav Brousil mluvit v pořadu Napřímo s poslankyní Olgou Richterovou.

Pět let v politice a z toho dva roky v Poslanecké sněmovně. To je dosavadní bilance Pirátky Olgy Richterové. V dolní komoře parlamentu se zajímá především o sociální témata.

Cílem místopředsedkyně České pirátské strany je prosazení transformace kojeneckých ústavů. Každé malé dítě podle Richterové potřebuje individuální péči. Zaměřit se chce i na podporu pěstounů.

Olga Richterová vystudovala překladatelství a tlumočnictví z angličtiny a němčiny na Univerzitě Karlově. Angažovat se v politice začala v roce 2012, kdy založila občanské sdružení Zaostřeno na desítku. U Pirátů je od roku 2014. Za koalici Vlasta byla v Praze 10 ve stejném roce zvolena do zastupitelstva.

Ze čtvrtého místa na pražské kandidátce se v roce 2017 dostala za Piráty do sněmovny. Vůbec poprvé v ní usedli sourozenci. Coby lídr v Pardubickém kraji byl zvolen i bratr Olgy Richterové Mikuláš Ferjenčík. Od loňského ledna je Richterová první místopředsedkyní Pirátů.

Česká republika je poslední zemí v Evropě, která dovoluje umístit do kojeneckého ústavu dítě do tří let. Je to správné, a jaké jsou případné další možnosti? Na to se bude moderátor Jaroslav Brousil ptát poslankyně Olgy Richterové v pořadu Napřímo vysílaném živě od 15:30 na webu TN.cz