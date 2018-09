Poslanci schválili změnu otvírací doby obchodů ve statních svátcích

V současnosti se zákaz prodeje o vybraných svátcích vztahu na maloobchody a velkoobchody s plochou nad 200 metrů čtverečných. Podle poslanců ANO a ODS uzavření velkoobchodů ohrožuje zásobování těch obchodů, které mohou o svátcích otevřeno.

To samé se týká restaurací a dalších stravovacích provozů, které potřebují z velkoobchodů především čerstvé nebo rychle se kazící potraviny. Ty se nedají nakoupit do zásoby.

Sněmovna návrh o vyjmutí velkoobchodu ze zákona o prodejní době v úterý podpořila. Vláda k tomu zaujala neutrální postoj, poukázala ale na to, že se Ústavní soud v současnosti zabývá návrhem na zrušení celého zákona.

Za tímto návrhem stojí pravicové strany, které budou usilovat o to, aby se návrh v tomto duchu pozměnil. "Omezuje to podnikatele naprosto zbytečně, otravuje to úplně všechny lidi, dělá to zmatek, tak si přiznejme, že se to nepovedlo a zrušme to," vyjádřil se Miroslav Kalousek (TOP 09). Sněmovna letos ale už jednou návrh o zrušení celého zákona zamítla.

Místopředseda KDU-ČSL Jiří Mihola se zrušením celého zákona nesouhlasí. Argumentuje tím, že v Evropě je regulace prodejní doby normální. "Většina prodavaček má rodiny a jejich děti si také chtějí užít volno o svátcích," uvedl. Podle něj to nelze srovnávat například s pohotovostí hasičů, protože lidé se bez nakupování jeden či dva dny klidně obejdou.