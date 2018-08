Nevěsta zrušila svatbu snů kvůli pornu! Přehnala to? ANKETA

Svůj zážitek detailně popsala na blogu Love what matters. "Vždycky jsem byla velmi pobožný člověk. Chtěla jsem lásku, která by byla řízena Božím zákonem. To je jediná pravá a čistá forma lásky," píše na svém blogu Claire.

Se svým snoubencem byla zasnoubená šest měsíců a naprosto mu důvěřovala. Jaké bylo její překvapení, když se mu podívala do mobilu. "A tam jsem to našla. Tři slova ve vyhledávací liště, která všechno změnila. Tři slova, která byla důkazem, že hledal pornografii před několika hodinami. Cítila jsem strašlivou bolest u žaludku."

Anketa Je to, že se partner dívá na porno, důvod k rozchodu? Ano. 5 1 hlas Ne. 95 20 hlasů Nevím./Je mi to jedno. 0 0 hlasů Hlasovalo 21 lidí.

Claire byla naprosto zničena. Její partner to popřel a snažil se ji přesvědčit, že si mobil půjčil jeho bratr. "Seděla jsem naproti člověku, kterého jsem milovala a který se najednou stal cizincem." Nakonec se přiznal, že má určitý problém a Claire se rozhodla svatbu zrušit.

"Nemohla jsem jíst. Nemohla jsem spát. Cítila jsem se traumatizovaná, bezcenná. Měla jsem neuvěřitelný strach. Cítila jsem se podvedená," smutní Claire.

Po roce bolesti byla Claire připravena o svém zážitku mluvit a rozhodla se o něm napsat, aby pomohla ostatním, kteří se ocitnou v podobné situaci. "Doufám, že až si to někdo přečte, bude vědět, že není první, kdo si prošel něčím takovým. Je v pořádku, aby to dlouho bolelo. Je v pořádku cítit se zlomená. Ale je tu naděje na uzdravení."