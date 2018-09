Implantáty pod kůží, magnety! Míša se po šílené proměně cítí lépe

Se svojí proměnou začala ve 12 letech doma propíchanými ušními lalůčky. Stačila jí k tomu jehla a odvaha. A co ji k tomu vedlo? Jak sama uvedla, je to prostě v ní. Cítí se takhle hezčí. Okolí se k tomu ale staví jinak. Dívání jí prý nevadí, často ale nezůstane jen u toho. Na její adresu jsou často směřovány slovní útoky nebo výsměch.



I přes to, že se o těžkých modifikacích říká, stejně jako o tetování, že jsou jako droga, Míša si každou modifikaci předem promyslí. Dobře si uvědomuje, co to představuje, a především, že jsou nevratné a je to velký zásah do těla.



K Míšině vášni patří i věšení na háky. "Dá se to přirovnat k adrenalinovému sportu, je to rituální záležitost, je to plné emocí, je to krásné, je to super“ usmívá se Míša. Nejvíce si užívá věšení za kolena a za břicho. Míša však nemá ráda bolest, ale kvůli prožitku je nutné ji překonat.



"Takže všechno je v hlavě a když to překonám, tak se dostanu k tomu prověšení, k tomu závěsu a je to super."