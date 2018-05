Ivánek v zuboženém stavu ukázal na útočníka, táta se zastal jeho!

Když se slovenští policisté od volajícího dozvěděli o chlapci v nebezpečí, kterého by se mohli pokusit neznámí trýznitelé někam "odklidit", neváhali a okamžitě vyjeli do domu v Tekovských Lužanech, kde bydlel s tátou a jeho družkou. Nebyli tam však dostatečně rychle. Chlapec byl v době jejich příjezdu už opravdu pryč.

Stopy je zavedly až do obce Kozárovce, kde dítě skutečně našli. Pohled na osmiletého Ivana byl ale opravdu žalostný. Měl podlitiny v obličeji a modřiny po celém těle. Do řeči mu z pochopitelných důvodů příliš nebylo. "Chlapec řekl pouze to, že byl zbitý, že neposlouchal ve škole," sdělil pro tvnoviny.sk policejní mluvčí.

Z útoku přitom vinil nevlastní mámu. Ta nejprve vešekrá obvinění odmítala, nakonec se ale pod tíhou důkazů přiznala. Otec chlapce však nadále odmítá uvěřit, že by jeho družka mohla mít s hrozivým stavem syna něco společného. Je přesvědčený, že pouze upadl na kole.

"Za dvacet let své kariéry jsem se s ničím podobným nikdy nesetkal," okomentoval případ policejní mluvčí. Okolnosti incidentu už řeší i kriminalisté. Co bude s chlapcem dál, zatím není jasné.