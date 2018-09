Škola naštvala studenty. Kvůli nedostatku černochů je začernili

Do propagační fotky umělecké školy Emile Cohla ve francouzském Lyonu byli uměle přidáni černoši a tváře některých studentů byly schválně ztmaveny.

Originál fotografii studentů umění a její upravenou verzi zveřejnila jedna ze studentek na svém Twitterovém účtu. Pod fotografií se okamžitě rozběhla živá diskuze, většina komentujících byla toho názoru, že takovéto vyretušování snímku je urážlivé jak pro zachycené studenty, tak pro černošské obyvatele.

„Jak se opovažují něco takového udělat? Já snad špatně vidím!“ rozčiluje se jeden z uživatelů Twiteru.

La photo de base est trouvable sur leur twitter en plus, mon dieu pic.twitter.com/HzF9PVUghe — Ameliabrador (@ameliabrador) 9. z 2018

„To je zneužití fotografie, kde je nějaký respekt a úcta k dotyčným?“ komentuje fotografii dívka, která je sama snědší pleti.

Další z komentujících si stěžuje na kvalitu fotografie: „Umělecká škola a neumí pořádně retušovat fotky? Vždyť z pozadí zmizeli někteří lidé!“ Pravdou je, že pokud se zadíváme na fotografii důkladněji, je i oku laika jasné, že tu něco nehraje. Retuš je skutečně provedena velmi amatérským způsobem.



Sama škola však vinu popírá a dodala, že za snímek je odpovědná agentura, která měla za úkol propagační materiály zhotovit. Všem studentům, kteří byli na fotografii upraveni, se škola omluvila.



Lyonská umělecká škola chce rozšířit svoje působiště i do USA města Los Angeles, a to byl nejspíše hlavní důvod, proč svěřila propagaci do rukou kalifornské mediální agentury. Po skandálu na Twitteru však s agenturou ukončila spolupráci a fotografie byla podle všeho z oficiálních webových stránek stažena.