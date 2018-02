"Zůstaneš v nás!" Zdrcení přátelé píší Jirkovi, který zemřel v Thajsku

Jiří si na cestu po Thajsku pronajal motorku, ostrov Samui projížděl se skupinou dalších osmi lidí. U vodopádu Bang Khun Sri si chtěl udělat skvělou fotku, a tak vylezl až na okraj srázu a poprosil jednoho z přátel, aby ho vyfotil.

Čechovi ale zřejmě uklouzla noha a zřítil se dolů z třiceti metrů. Ostatní turisté mu okamžitě běželi na pomoc, oživit se ho ale nepodařilo. Jeho tělo pak záchranáři kvůli špatně přístupnému terénu vyprostili až po několika hodinách, píše portál thaipbs.or.th.

Jirka byl na místě mrtvý. Jeho profil na sociální síti se začal plnit vzkazy a vyjádřeními upřímné soustrasti. "Nikdo nic nenapíše. Nevíte snad, co napsat? Nebo nemáte sílu? Zůstane v nás navždy, byl to náš kamarád a dobrý kluk, jsem z toho zdrcen," píše Jan.

"Kdysi jsme toho docela dost prožili, byl to férový kluk a super kamarád. Je to strašný a nic víc mě nenapadá, než to, ať se ti tam na té druhé straně daří, jednou se tam všichni potkáme," vzkázal Martin. "Moje bývalá láska, odpočívej v pokoji," přidala se Zdena.

"Jiří, nemůžu to skousnout. Upřímnou soustrast celé rodině," vyjádřil kondolenci Jaroslav. "Bylo mi ctí, příteli. Nevěřím a snad nikdy neuvěřím. Odešel mladý, talentovaný a velice laskavý člověk," připojila Martina.

Policie smrt českého turisty vyšetřuje, nařídila soudní pitvu těla. Případ se ale zřejmě odloží jako nešťastná náhoda. Jirka se fotil v místě, kam je vstup zakázán. Turisty před nebezpečím varují cedule v thajštině i angličtině. Přesto k podobným nehodám dochází poměrně často.

