Výsledky pitvy ženy uštknuté mambou: Už se ví, proč zemřela

Žena v pražských Hlubočepích, kterou měla na začátku října uštknout mamba zelená, zemřela opravdu na otravu jedem. Had poté unikl z domu a našli ho po čtyřech dnech v zahrádkářské osadě.

"Znalci z oboru soudního lékařství určili, že příčinou smrti bylo působení neurotoxinu hadího jedu," uvedl policejní mluvčí Jan Rybanský. Z výsledků nařízené soudní pitvy také vyplynulo, že žena zemřela bez cizího zavinění.

Původně přitom lékaři tvrdili, že žena měla další zdravotní potíže, kterým zřejmě podlehla. Spekulovalo se také o tom, že si žena zakoupila mambu zelenou na černém trhu za účelem sebevraždy. To ale zatím policisté nepotvrdili.

Mamba uštkla ženu na začátku října, po deseti dnech v nemocnici zemřela. Mezitím se podařilo uniklého hada najít a odchytit. Objevili ho v zahrádkářské kolonii asi 200 metrů od domu, odkud "utekl". Mambu odchytil herpetolog Tomáš Bublík, který se teď o ni stará.

V případu od začátku panovala řada nejasností. Policisté spolu s odborníky začali po hadovi pátrat až více než den poté, co měl uniknout z domu v pražských Hlubočepích. Herpetologové ujišťovali, že bude had stále uvnitř a venku by dlouho nepřežil.

Mamba je podle Bublíka ve špatném zdravotním stavu. Krevní rozbor potvrdil, že má v sobě parazity, tzv. háďátka. Herpetolog okamžitě nasadil léčbu, i přesto hrozí hadovi smrt. Pokud přežije, bude o jejím dalším domově rozhodovat stát.

Podívejte se na reportáž TV Nova o případu: