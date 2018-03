Zvířat bude na statku ještě víc, říká Věra! Po Výměně přišla rána

Ve středeční premiérové Výměně manželek sledovali diváci rodinu ze Sebuče, kterou tvoří Věra (29), Daniel (42) a synové Dáda (5) a Míša (2). Na druhé straně se setkali s Ivetou (32), Ottou (35), synem Matyášem (7) a dcerou Ivčou (11), kteří žijí v Ostravě.

Věra se svou rodinou žije na odlehlém statku, který je téměř odříznutý od zbytku světa. Děti téměř nepřišly do styku s jinými lidmi a ve městě snad nikdy nebyly. Na náhradní maminku Ivetu byl starší Dáda agresivní, z Výměny odjížděla s modřinami.

I přesto rodina ze Sebuče výchovu nezměnila. "Způsob výchovy jsme nechali stejnej, akorát Dádovi sháníme kroužky, aby měl nějaký vybití. Vybíráme podle toho, aby to bylo v dosahu a bylo by možný ho tam dostat. Všechno je ale pro předškoláky, takže až od září," svěřila se Věra.

Děti už ale jen na farmě nezůstávají, rodiče se podle Věry snažili brát je na různé výlety. "Teď nemáme auto, takže nikam nejezdíme. Tady se dá chodit jenom na louky a do lesa, ale dřív jsme vyráželi na výlety. Těším se na nový auto, abychom zase mohli jezdit," doplnila.

Jinak prý rodina mnoho změn nezaznamenala - leda ve složení své zvířeny. "Dali jsme pryč některý zvířata, ale moc to nepomohlo, natáhly se místo nich jiný. Třeba místo koz máme pávy, takže počty jsou furt stejný. A teď bude jaro, takže se začnou zas nekontrolovaně množit a bude jich ještě víc," směje se Věra.

Do budoucna plánují manželé hlavně dostavět a opravit dům. Na Výměnu ale Věra moc ráda nevzpomíná. "Bylo to hrozný. Já jsem věděla, co se doma děje. A to člověku moc nepřidá, když ví, že to doma vlčí a nemůže s tím nic udělat," upřesnila žena.

S druhou rodinou prý v kontaktu nejsou, i když by Věra ráda vídala alespoň děti. "Byly hrozně hodný. Poslala jsem dětem balík, ale nevím, jestli už odešel, nebo ne, jak se nedostanu na poštu. Chtěla bych je pozdravit a popřát, aby se měly hezky," uzavřela Věra.

