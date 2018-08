Učitelka veganka odradila děti ve školce od masa. Musí odejít

Na instagramu působí pod přezdívkou “Zmatená víla“ a z jejího profilu je patrné, že má ráda zvířata a cestování. Doma dokonce chová slepice, které podle svých slov zachránila z velkochovu. Ještě donedávna Míša pracovala jako učitelka ve školce. Minulý týden si ji však zavolal ředitel.

“Začal slovy, že se zájmy školky kříží s mojí filozofií a čím dál víc rodičů si chodí do školky stěžovat, že jejich děti nechtějí jíst maso. Když jsme se dostávali k tomu, že dva týdny potom, co jsem nastoupila, udělala jedna maminka ve školce šílenou scénu, že její holčička doma přestala jíst maso kvůli paní učitelce Míše a za dalších čtrnáct dní odešla, tak mi ředitel naznačil, že to bylo zřejmě kvůli mně,“ uvedla Michaela v popisku svého příspěvku na Instagramu.

Ředitel také dodal, že kvůli ní přišli o 50 tisíc korun a Míše doporučil, aby se nic podobného neopakovalo. Rozhovor následně směřoval k tomu, že mít ve školce vegana je riziko podnikání, které si nemohou dovolit, a dal Míše víkend na rozmyšlenou.

Ta je však již pevně rozhodnutá. “Nebudu na místě, kde mě nutí mlčet a úmyslně utíkat před dotazy dětí na mou stravu. Jsme v 21. století a já nebudu cenzurovat, co říkám pod výhružkou vyhazovu.“

Celý případ se však kromě podpory mladé učitelky dočkal také opačných reakcí, kdy lidé souhlasí s jednáním ředitele.

“Veganství je tak trochu forma náboženství. A s náboženstvím je to jako s penisem. Je v pohodě ho mít, je dobrý být na něj hrdý, ale rozhodně není OK ho vytahovat na veřejnosti a cpát do dětí...,“ uvádí jeden z komentujících.

“Nehledě na to, že veganství fandím a nemám nic proti tomu, aby se tak stravovaly děti (včetně mého), tohle by se mi jako rodiči nelíbilo. Těžce neprofesionální chování ze strany učitelky. Osvětu klidně, ale takhle fakt ne!“ píše jiný účastník diskuse.

“Jednoznačně si myslím, že slečna by si měla nafackovat. Dětem nemůže podsouvat to, že nemají jíst maso, protože jinak nemají rádi zvířata... To je skoro citové vydírání a účelové ovlivňování dětí, které si svůj názor ještě nemohou jasně utvořit. Navíc nejíst maso je hloupost TEČKA,“ uzavírá další.

Míša se však dočkala také značné podpory ze strany veganů. Ti si píší na ruce slogan “Nebudu zticha“ a vyjadřují tak svou solidaritu a podporu.

Řada zastánců učitelky se domnívá, že má veganka právo dětem říct svůj pohled na věc stejně jako se děti od "masožroutů" dozvídají, že jíst maso je správné. Podle odpůrců jsou ale děti ve školce tak malé, že si nemohou vytvářet vlastní názor. "Kdyby bylo po jejich, jedí jen zmrzlinu," uzavřel jeden z diskutujících.