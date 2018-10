"Zvířata z klece jsou na ni zvyklá," tvrdí cirkusáci. O novele netušili

Zástupci cirkusů i veterináři se sešli v manéži Cirkusu Humberto, aby společně reagovali na postup ministerstva zemědělství při přípravě kontroverzní novely zákona. Legislativa, která by měla úplně zakázat drezuru a chování zvířat v cirkusech, vzniká prý ale bez vědomí cirkusáků.

"Vůbec jsme netušili, že nějaká novela vznikala. Pokud ano, rád bych ji připomínkoval, protože si myslím, že na základě svého vzdělání a praxe mám k tomuto tématu co říct," uvedl na tiskové konferenci drezér Tomáš Ringel. O vznikajícím zákonu chtějí cirkusáci s ministerstvem diskutovat.

Alespoň jednoho zástupce by chtěli principálové mít také v expertní skupině, která bude zákon připomínkovat a posuzovat. Majitel Cirkusu Humberto se prý o připravované novele dozvěděl až před několika dny z teletextu. Cirkusáci se tak cítí, že zákon vzniká "o nich bez nich".

Za absurdní pak označují názor ochránců zvířat, že by v cirkusech docházelo k týrání. "Když šelmě jednou ublížíte, už to má navždy zakódované, že jste jeho nepřítel. To není jako s lidmi, že se omluvíme a jdeme dál, oni si to pamatují celý život," prohlásil majitel Cirkusu Jo-Joo Jaromír Joo.

Drezúra podle nich probíhá na základě odměn, ne trestů. Majitel Cirkusu Berousek pak dodal, že sloni či velbloudi, o kterých aktivisté tvrdí, že jsou divoká zvířata, byli domestikováni už před tisíci lety. "I kdyby se vrátilo do přírody, bude se vracet k lidem, protože ví, že se tam má dobře," sdělil Jiří Berousek.

Všichni principálové se pak shodli, že by zvíře z volné přírody nikdy necvičili. "Poznalo jiný život a je na něj zvyklé. Ale pokud se narodilo v kleci, cítí se bezpečně tam. Často se proběhnou po výcviku a chtějí zase zpátky," vysvětlil Joo.

Ochránci zvířat podle cirkusáků napáchají více škody než užitku. "Pro mě jsou to ekoteroristé, hrozí nám, že nám podpálí manéž a nezajímá je, že tam jsou lidé," prohlásil Navrátil. "Nám před dvěma lety tito 'ochránci' vypustili dvě zebry, jedna z nich se utopila. Jsou to pro mě vrazi," doplnil Berousek.

Stejně nesmyslné jsou podle nich argumenty, že stará zvířata utrácejí nebo je prodávají do Asie. "Zůstávají v našich rukách, nikdo se jich nezbavuje. Dožívají s námi, jsou členové naší rodiny," potvrdil Ringel. Ministerstvo podle principálů ani nemá žádný plán, co s odebranými zvířaty udělá.

Bouřlivou diskuzi rozpoutalo původně ministerstvo životního prostředí, které na webových stránkách spustilo anketu, zda by se zvířata v cirkusech měla úplně zakázat. O den později vydalo ministerstvo zemědělství zprávu, že podobnou novelu už připravuje.

Podle ochránců trpí zvířata v cirkusech nedostatkem místa, klidu a jsou v neustálém stresu. Během drezury jsou pak prý nucena k nepřirozeným a nefyziologickým cvikům a chování, v mnoha případech pak má docházet k týrání zvířat. Vznikla také petice, kterou podepsaly tisíce lidí.