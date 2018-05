Zvládne Meghan život královské rodiny? Tohle vše musí změnit

Do královské svatby už zbývá jen pět dní. A potom Harrymu a Meghan začne nová etapa života. Ty největší změny čekají na bývalou americkou herečku, snoubenku britského prince. Kromě stěhování do cizí země se bude muset učit životu v souladu s královskými tradicemi a zvyky.

Vrhat úsměvy na všechny strany, i když jí zrovna není do zpěvu. Právě to se od Meghan po svatbě s princem Harrym očekává, protože právě tak by se měl člen královské rodiny na veřejnosti chovat.

reklama

"Někdo, kdo přišel odjinud jako ona, se musí naučit jednat určitým způsobem. Královská rodina totiž po staletí jedná podle určitého řádu," uvedl odborník na královskou rodinu David Spafford.

Už teď je vidět, že se Meghan své role zhostila na jedničku - i když na začátku do královské rodiny a celé Británie přinesla pořádný rozruch. "Meghan si musí uvědomit, že královské tradice jsou staré tisíce let a i když se s jejím příchodem trochu změnily, teď už se zas tak rychle měnit nebudou," varuje životopisec Andrew Morton.

Výběr životních partnerů členů královské rodiny podléhal vždy přísným pravidlům. V roce 1937 kvůli své lásce abdikoval strýc královny Alžběty II. Edward. Jeho vyvolená totiž byla dvakrát rozvedená Američanka a rodina mu proto zakázala se s ní oženit

.A stejný zákaz postihl i královninu sestru Margaret, která se zamilovala do rozvedeného muže. "A pak přišla Meghan Markle, napůl Afroameričanka, rozvedená a k tomu ještě herečka, která vystupovala v nejrůznějších scénách - mnohdy oděná jen v ručníku," doplnil Morton.

Šestatřicetiletou usměvavou herečku si davy fanoušků rychle oblíbily. Budoucí členka královské rodiny se ale bude muset vyrovnat i se srovnáváním s vévodkyní Kate.

"Myslím, že všichni jsou zvědaví na to, jaký se vztah mezi sebou Meghan a vévodkyně Kate budou mít. Na veřejnosti, při rozhovoru jsme je mohli společně vidět jen jednou. Meghan tehdy mluvila více než obvykle. Myslím, že jsou velice odlišné," sdělila historička Angela Levinová.

Partnerky britských princů mají ale v rodině odlišné role. Kate je manželkou v pořadí druhého následníka trůnu a jejich společné děti jsou hned za Williamem. Naproti tomu budoucí manžel Meghan, princ Harry je v řadě nástupců až šestý.