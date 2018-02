Zvoní lidským modelkám umíráček? Náhrada už funguje!

Supermodelky budoucnosti nepotřebují maskéra ani kadeřníka, neupadnou a o honorář se také nehádají. A to předvádějí módní doplňky těch nejvěhlasnějších značek.

Na módní molo vletěly branou zdobenou barokními andělíčky a rivalita mezi nimi rozhodně také žádná nebude. Seřadily se dokonce do úhledné řady.

Diváci byli z nových modelek přímo nadšení a to i když právě kvůli nim začala přehlídka o pětačtyřicet minut později. Všech šest set diváků si totiž na svých mobilech muselo nejdříve vypnout internetové připojení. To by totiž mohlo rušit dronům signál.





Ovšem ani modelky a modelové z masa a kostí se nechtěli nechat zahanbit. Nečekanou konkurenci se pokusili trumfnout hned zdvojenou porcí své krásy. Zkrátka někdy ani jedna hlava nestačí.