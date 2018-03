Zvrat v kauze Kramný? V žaludku Klárky našli neznámou tekutinu

I když byl Petr Kramný za vraždu své manželky Moniky a dcery Klárky odsouzen na 28 let, někteří stále věří, že je nevinný. Spolek Šalamoun dlouhodobě poukazuje na nejasnosti v případu. Teď přišel se novým zjištěním ohledně žaludků zemřelých žen.

Spolek Šalamoun Kramného brání téměř od samého začátku procesu. Nyní dokonce přišel s dokumentárním seriálem Petr Kramný vrah?, ve kterém podle svých slov poukazuje na selhání v případu. V posledním díle se zaměřil na žaludky Moniky a Kláry.

reklama

Podle soudů Kramný vraždil elektrickým proudem, Šalamoun je ale toho názoru, že šlo spíše o otravu. Pitva žen byla provedena 31. července v egyptské Hurghadě, a to po více než 24 hodinách od nálezu těl. "Když je u nás na pitevně prohlédli, zjistili, že u nich došlo k totální destrukci žaludku, a to z důvodu množství jedu, který se do žaludku obou zemřelých dostal," popsal ředitel nemocnice Hosám ad-Dín Hasan Abdo.

Jed prý žaludky rozleptal do rosolovité konzistence. Podle ředitele rozhodně nemohlo jít o otravu z jídla. "Ta trvá několik dní, tady se ale vše odehrálo tak rychle, že muselo jít o jed," dodal Abdo.

V žaludku Moniky byla nalezena tmavá skvrna, kolem které byla silně narušená sliznice. Žaludek měla prázdný. Také v žaludku Klárky objevili lékaři tmavou skvrnu, kromě toho v něm ale našli také malé množství tmavé tekutiny neznámého původu. Píše se to v pitevní zprávě. Do Česka těla dorazila bez žaludků.

"Z pohledu Spolku Šalamoun skutečnost, že pitvající lékař k vysvětlení a objasnění nálezů na žaludcích Moniky a Kláry Kramných nebyl pro "jistotu" nikdy v České republice vyslechnut, je jedno z dalších těžko uvěřitelných selhání v trestní věci Petra Kramného," uvádí Spolek na facebooku.

Obhájkyně Petra Kramného Jana Rejžková doufá v obnovu procesu. Má prý nové znalecké posudky, které vyvrací vraždu elektrickým proudem.