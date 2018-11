Lidé si polepší o stovky korun. Vláda chce zvýšit životní minimum

Vládní strany začaly jednat o tom, o kolik a kdy by se případně mohlo v Česku zvýšit životní a existenční minimum. Ministerstvo práce pod vedením ČSSD se chystá tento týden předložit svůj návrh s přidáním asi o 11 procent, a to už od ledna. Ministerstvo financí pod správou hnutí ANO by částky případně zvedlo až od roku 2020. Před jednáním koaliční rady to novinářům řekly ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) a financí Alena Schillerová (za ANO).