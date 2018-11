Zvýší se dávky? ANO je proti, ministryně si vjely do vlasů

Vládní strany se nedohodly, o kolik by se mohlo v Česku zvýšit životní a existenční minimum. Jedenáctiprocentním navýšení požadují sociální demokraté. Hnutí ANO je zatím proti.

Ministerstvo práce předloží svůj návrh s přidáním od ledna asi o 11 procent. Ministryně práce Jana Maláčová z ČSSD novinářům po jednání vlády řekla, že v rozpočtu svého resortu na to našla 454 milionů korun.

S tím ale nesouhlasí ministryně financí z hnutí ANO. Ta by částky zvedla až od roku 2020. Strážkyně státní kasy Alena Schillerová by totiž ráda provedla komplexní revizi životního minima.

"Já navrhuji systémovou novelu. Spotřební koš se tvořil v roce 1990, jsou tam věci, které neodpovídají dnešní realitě," konstatovala. Ministerstva podle ní navíc musejí zanalyzovat, do jakých oblastí by změny dopadly. Na přidání od ledna je podle Schillerové už pozdě. "Je to málo reálné, ale bavit se o tom budeme," řekla k návrhu ministerstva práce.

Minimum se zvedlo naposledy v lednu 2012. Pro samotného dospělého činí 3410 korun, pro děti a další dospělé v rodině je nižší. Existenční minimum je 2200 korun. Maláčová navrhuje navýšení od ledna zhruba o 11,4 procenta, tedy na 3800 korun pro dospělého. Existenční minimum by činilo 2450 korun.

Maláčová připomíná, že minima se nevalorizovala šest let. Dvě třetiny lidí, kteří jsou na životním minimu a dávkách závislí, nemohou pracovat a přivydělat si, uvedla. Zmínila děti, postižené a seniory. Schillerová uvedla, že kabinet se o rizikové skupiny stará jinými způsoby. "Důchodcům zvedáme penze, ostatní zase dosáhnou na jiné dávky," uvedla ministryně.