1. máj letos bez ideje: Líbalo se, ale chyběly politické mítinky

Stav nouze ani povinnost nošení roušek lidi neodradily, i když na Petřín se jich vydalo o poznání méně než v předchozích letech. Samozřejmě nechyběla tradiční zastávka a selfie u sochy Karla Hynka Máchy a polibek. Co ale letos chybělo, byly tradiční stranické meetingy.

Loni se sešli představitelé a příznivci komunistické strany v Praze na náměstí Jiřího z Poděbrad. Dnes tu nebyl ani meeting, ani demonstranti. Loni se oranžové balónky rozdávaly v Lidovém domě, modré na Petříně a fialové a bílé na Kampě. Dnešek se obešel bez nich. „Ten dnešní první máj mi připadá takový fádní. Nemá to žádnou ideu,“ posteskl si jeden ze seniorů, který doufal, že na zástupce politických stran jako tradičně narazí.

Sociální demokraté se se spolustraníky alespoň pozdravili prostřednictvím videa. „Každá těžká doba má své hrdiny, i my jsme je našli, jste jimi právě vy,“ vzkázal ve videozdravici předseda strany Jan Hamáček.

Ke komunistům zase prostřednictvím videa promluvil předseda Vojtěch Filip. „Práce je to, co dělá člověka člověkem a co skutečně přináší radost jemu i ostatním. Oslavit práci znamená oslavit vlastní lidský život,“ zněla jeho slova na počest svátku práce.

Předseda SPD ve své prvomájové zdravici udělal historický exkurz. „Dnes je první máj, svátek zamilovaných, ale také svátek práce, který si někteří mylně spojují s komunismem,“ vyslovil Tomio Okamura.

Předseda ODS Petr Fiala si dnes fotkou rozkvetlých třešní rýpl do vlády. „V zákazech se dnes sice už nikdo nevyzná, ale políbit nejbližšího člověka pod rozkvetlou třešní určitě můžete. Pěkný První máj!“ vzkázal na twitteru.

Ministryně financí se také zvěčnila pod třešní:

A předseda Pirátů sdílel tradiční polibek se svou manželkou.