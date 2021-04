10 let od svatby Kate a Williama. Takhle jde s královským párem čas

Neuvěřitelně to uteklo. Vévodkyně Kate a princ William slaví 10 let od své svatby, kterou tehdy sledovaly dvě miliardy lidí z celého světa. Z mladého a nezkušeného páru se za ty roky stali protřelí a snad nejoblíbenější členové královské rodiny, které jednoho dne čeká trůn. Připomeňte si, jak velkolepá veselka proběhla a co zásadního se v jejich životech událo.