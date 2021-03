Dnes 3. března se v podcastu Televizních novin dozvíte, jak to dopadlo s návrhem o 100% nemocenské a jak to momentálně je se stravováním v podnikových kantýnách. Některé nemocnice jsou tak přetížené, že musí žádat o pomoc sousední kraje. Pomoci by mohly léky, které ale u českých úřadů narážejí na řadu překážek.