11 amerických vojáků skončilo v nemocnici, když vypili nemrznoucí směs

Mluvčí první obrněné divize ve Fort Bliss podplukovník Allie Payne na tiskové konferenci uvedl, že počáteční laboratorní testy ukázaly, že vojáci jsou postiženi otravou ethylenglykolem po požití nemrznoucí směsi, ke kterému došlo v poslední den 10denního cvičení.

Payne odmítl o případu podrobně diskutovat s tím, že je stále předmětem vyšetřování Velitelství kriminálního vyšetřování americké armády. Armádní personál má zakázáno požívat alkoholické nápoje ve službě nebo ve výcvikovém prostředí.

Dva vojáci byli původně přijati do vojenského zdravotnického střediska Williama Beaumonta v kritickém stavu. Jejich stav se naštěstí v pátek výrazně zlepšil, přesto zůstali hospitalizováni na jednotce intenzivní péče, uvedl plukovník Payne.

