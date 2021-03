Dnes je numerologicky dokonalé datum! Přináší zvláštní schopnosti

Numeroložka Hana Černá říká, že v tento den je možné získat uznání, dobrou pověst či slávu. Součet z čísel 12. 3. 2021 je 11, což podle ní je mistrovské číslo. V numerologii platí jedenáctka za dvojitou jedničku a je brána jako číslo dokonalé a mocné.

"Tento den symbolizuje vysoké ambice, snahu o dokonalost, úspěch, intuici a citlivost a číslo 11 mu dodává empatii, energii a rozhodnost," popisuje Hana Černá. Podle ní se mohou u někoho projevit i věštecké schopnosti! Dejte dnes na svou intuici a věnujte více pozornosti svým snům.

Podle numeroložky je dnešek výborný pracovní den, kdy číslo 11 dává vysokou inteligenci, předvídavost, osobní sílu a smysl pro zodpovědnost. "Magické datum 12. 3. 2021 znamená překonání překážek a uskutečnění cílů," říká Černá. Můžete tento den získat uznání, dobrou pověst či slávu.

Anketa Věříte numerologii? Ano, věřím 95 21 hlasů Ne, vůbec 5 1 hlas Hlasovalo 22 lidí.

V datu je více dvojek, a to přináší u někoho přecitlivělost a náladovost. "Takže se nenechte ovlivnit rychlými emocemi, instinkty a snažte se ze dne vytěžit, co se dá," radí numeroložka. Podle ní se vám má dařit, a to hlavně díky odhodlanosti a osobní síle.

Datum 12. 3. 2021 je také vhodné ke sňatku, žádosti o ruku nebo celkovému vyjádření citů. "Dnešní den přináší touhu nebýt sám a něčeho důležitého dosáhnout. Je to i den vhodný pro schůzky a telefonáty s blízkými lidmi. Hodně věcí se dá napravit," radí numeroložka.