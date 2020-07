13letá dívka z Plzeňska spáchala sebevraždu! Život si vzala na chatě

Záchranáři sváděli boj o život 13leté dívky dlouhých 45 minut. K chatě, na jejíž zahradě dobrovolně ukončila svůj život, přiletěl i vrtulník. Snaha byla bohužel marná, dívenka zemřela.

Na neštěstí upozornil portál krimi-plzen.cz s tím, že po ohledání těla koronerem si případ k dalšímu vyšetřování převzali kriminalisté.

"S ohledem na rodinu a věk zesnulé nebudeme k případu poskytovat žádné bližší informace," řekla TN.cz policejní mluvčí Ivana Jelínková.

Není to první velká tragédie, která otřásá regionem. Krajský soud v Plzni letos v lednu poslal na 18 let do vězení se zvýšenou ostrahou Daniela Miarka za ubodání 18leté spolužačky Terezky. Krátce po vraždě se činem chlubil na sociálních sítích.