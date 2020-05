17. května končí nouzový stav. Takhle to bude dál s podporou od státu

V České republice je řada lidí kvůli koronaviru ve finanční tísni, mnozí zaměstnanci musí vystačit s 60 % platu, některé OSVČ dokonce nemají příjem vůbec žádný, i když náklady na podnikání běží dál. Stát se snaží nenechat je padnout a nabízí hned několik finančních příspěvků. Lidé ale nyní mají strach, aby v polovině května neskončily, stejně jako nouzový stav.

Vládě je naštěstí jasné, že i když postupně uvolňuje nutná opatření, vzpamatovat se z nich finančně ještě potrvá. A to nejen do první plnohodnotné výplaty, zejména podnikatelé a firmy se mohou z koronakrize vzpamatovávat dlouhé měsíce a roky.

Ošetřovné vzrostlo, bude až do léta

Rodiče, kteří jsou kvůli zavřeným školám doma s dětmi, se mohou spolehnout na ošetřovné. To se vyplácí mimořádně nejen zaměstnancům, ale i OSVČ. Do konce března bylo ve výši 60 % denního vyměřovacího základu, ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové (ČSSD) se ale povedlo zvýšit ho na 80 %, a to od 1. dubna, částka tak bude vyplácena ve zvýšené hodnotě i zpětně. Nárok na ošetřovné mají rodiče dětí mladších 13 let, nově i ti, kteří pracují na DPP nebo DPČ.

Nárok na ošetřovné by mělo jít čerpat do 30. 6. 2020, a to i v případě, že se již vaše škola otevře. Ministr školství totiž rozhodnutí, zda poslat dítě do školy i navzdory stále se šířící nákaze ponechává na rodičích. Předpokládá, že zejména děti se slabší imunitou nebo malé děti, pro které je dodržování hygienických pravidel obtížnější, ponechají rodiče i nadále raději doma.





Řada rodičů ošetřovné nedostane kvůli administrativní chybě. Podívejte se na reportáž:

Pětadvacítka pro OSVČ s dubnem nekončí

Zažádat si o kompenzační bonus v maximální výši 25 tisíc korun mohly osoby samostatně výdělečně činné za období od 12 března do 30. dubna. Ani po něm by tato podpora neměla skončit, její přesná podoba ale zatím není schválená.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) přislíbila 500 korun kompenzace za každý den, díky odhlasovaným pozměňovacím návrhům by to nakonec mohlo být 700 korun denně s tím, že podpora by měla pokračovat i v červnu, a to ve výši 900 korun. Navíc by se mohla rozšířit i na dohodáře. Novela se ale bude teprve projednávat, a to na období od 1. května do 8. června.

Bude nutné za dané období podat novou žádost, zřejmě totožným způsobem, jako za duben, půjde to tedy i on-line. Ministerstvo financí již nyní uvažuje o případném dalším prodloužení, nejdéle však do 31. srpna.

Odpuštění záloh pro OSVČ do konce léta

Zálohy na zdravotní a sociální pro osoby samostatně výdělečně činné jsou pozastavené až do konce srpna včetně. OSVČ ho nemusejí do té doby platit vůbec, nebo si mohou od reálných plateb odečíst výši minimálních záloh pro rok 2020. Reálný rozdíl ale mohou doplatit také až po podání přehledu o příjmech za rok 2020 na jaře příštího roku.

Kurzarbeit již jen v květnu

V rámci programu Antivirus mohli zaměstnavatelé žádat o příspěvek na mzdy svých zaměstnanců za období od 12. března do konce dubna. Program se rozšířil i na květen, bohužel po něm zřejmě skončí. Firmy dosáhnou na 60 % superhrubé mzdy, pokud musely provoz omezit, nebo na 80 % mzdy, pokud musely zcela zavřít nebo mají zaměstnance v nařízené karanténě. Náhrada mzdy má ale omezený strop ve výši 29 respektive 39 tisíc korun.

Z nájmu vás nevyhodí

Parlament schválil také návrh zákona, který zajistí, že vás nesmí vyhodit z nájmu, pokud kvůli koronavirové krizi nemůžete dočasně hradit nájemné a problém s placením vám vznikl až pod 12. březnu 2020. Dlužná částka se nepromíjí, musíte ji v budoucnu uhradit, a to nejpozději do května 2021. Pronajímateli musíte svou absenci příjmů prokázat (potvrzením o výpovědi ze zaměstnání, o nařízené karanténě nebo čerpaném ošetřovném). Zákon hovoří čistě jen o nájemném, nikoli platbách za služby.





Příspěvky na děti i bydlení

Lidé v nouzi mohou žádat nejen o mimořádnou podporu, ale i sociální příspěvky, které v České republice fungují dlouhodobě a jsou určené zejména pro lidi, jejichž příjem klesl pod životní minimum. Jde například o přídavky na dítě nebo příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení. Čerpat lze i mimořádnou okamžitou pomoc pro lidi, kterým stávající příjem nestačí na zabezpečení základních životních potřeb. Pokud jste ztratili práci, můžete dosáhnout na podporu v nezaměstnanosti. Informujte se, na co dosáhnete, na úřadu práce.