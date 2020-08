200 egyptských exponátů nevyčíslitelné hodnoty přivezli do Národního muzea

Čeští egyptologové poprvé za 60 let své práce v Egyptě představí objevy z dob stavitelů pyramid ve své zemi. Více než 200 egyptských exponátů starých přes 5000 let dorazilo dnes okolo osmé hodiny do Národního Muzea ve dvou kamionech. Doprovázely je dvě desítky ozbrojených policistů se samopaly. Jde o nejhodnotnější náklad, na jehož převozu se česká policie podílela.