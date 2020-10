V Žatci může veřejnost po řadě let opět obdivovat přes 200 let starou sochu Jana Nepomuckého. Ta má velmi kuriózní osud. Za posledních 20 let byla dvakrát rozbita a dvakrát se ztratila. Nakonec ji našli v sousedním Rakousku. Teď se konečně opravená vrátila na podstavec. Žatečtí ji ale raději umístili na bezpečnější místo.