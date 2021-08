200 škol nechce antigenní testy pro své žáky. Ministerstvo jim vyhoví

Do středečního poledne měly školy ministerstvu školství nahlásit, že na začátku školního roku využijí k plošnému screeningovému testování PCR testy místo antigenních. Tento záměr oznámilo 200 škol, což jsou necelá čtyři procenta.

Ministerstvo školám vyhoví, na začátku září jim tak "nebudou distribuovány centrálně zajišťované antigenní testy", uvedl úřad. Za každý vykázaný PCR test škola od státu dostane částku 200 korun.

Platí to ale pouze od 1. do 10. září, tedy v období, kdy ve školách proběhne screeningové testování. Na začátku týdne ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) uvedl, že testy budou muset žáci podstoupit ve třech vlnách, a to 1., 6. a 9. září.

V případě PCR metody ale bude stačit pouze jeden test týdně, žáci je tak podstoupí pouze dvakrát. Další testování se bude odvíjet od epidemické situace v okrese.

Pokud nebude příznivá a škola bude povinna žáky testovat i po 10. září, stát už jí PCR testy hradit nebude. "Pro toto období jí budou dodány testy antigenní," upřesnilo ministerstvo školství.

Pro PCR metodu se rozhodlo například několik škol v hlavním městě. Pražský magistrát nicméně upozorňuje, že školám zatím nebyly proplaceny ani PCR testy z jara. Ministerstvo slíbilo poslání peněz do konce tohoto týdne.

